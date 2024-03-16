Предварительной причиной страшной аварии могло стать неисправное колесо одного из большегрузов. Все водители и ребенок мертвы.

Предварительной причиной страшной аварии могло стать неисправное колесо одного из большегрузов. Все водители и ребенок мертвы.

История с сегодняшним ДТП с 6 погибшими на трассе Тюмень – Омск набирает обороты. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела Следственным комитетом по Омской области. На контроль ситуацию взяла областная прокуратура. Первый заместитель прокурора Андрей Хамошин лично работает на месте.

Предварительно установлена причина массовой аварии: у водителя большегрузного автомобиля «Даф» разорвало переднее колесо. Он выехал на встречку и столкнулся с большегрузным автомобилем Sitrak и микроавтобусом «Тойота», перевозившим пассажиров. Все три машины загорелись.

В аварии погибли водители и несколько пассажиров данных автомобилей, в том числе ребенок. Еще несколько пассажиров с ожогами и травмами, в том числе 15-летний подросток, госпитализированы.