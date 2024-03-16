По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Названа предварительная причина ДТП.

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Названа предварительная причина ДТП.

В результате ДТП на трассе Тюмень – Омск погибли не пять человек, как сообщалось ранее, а шестеро. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Омской области. Информацию подтвердил Следственный комитет.

ДТП с участием двух фур и легкового автомобиля произошло около 13:00 в районе 565-го километра автодороги Тюмень – Омск. После столкновения транспортные средства загорелись.

– Шесть из девятерых пострадавших, к сожалению, погибли на месте. Трое пострадавших бригадами скорой помощи эвакуируются в медицинские учреждения. Делать выводы по состоянию в настоящий момент рано, – сказал представитель ведомства.

По факту аварии СКР возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ. По предварительным данным, у одной из фур на ходу отлетело колесо, и тяжелая машина выехала на встречную полосу.