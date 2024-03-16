По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Названа предварительная причина ДТП.
В результате ДТП на трассе Тюмень – Омск погибли не пять человек, как сообщалось ранее, а шестеро. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Омской области. Информацию подтвердил Следственный комитет.
ДТП с участием двух фур и легкового автомобиля произошло около 13:00 в районе 565-го километра автодороги Тюмень – Омск. После столкновения транспортные средства загорелись.
– Шесть из девятерых пострадавших, к сожалению, погибли на месте. Трое пострадавших бригадами скорой помощи эвакуируются в медицинские учреждения. Делать выводы по состоянию в настоящий момент рано, – сказал представитель ведомства.
По факту аварии СКР возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ. По предварительным данным, у одной из фур на ходу отлетело колесо, и тяжелая машина выехала на встречную полосу.