При столкновении двух большегрузов и легкового автомобиля произошло возгорание. Легковушка полностью выгорела. Среди погибших ребенок.

При столкновении двух большегрузов и легкового автомобиля произошло возгорание. Легковушка полностью выгорела. Среди погибших ребенок.

Сегодня, 16 марта, около 13:00 в отдел полиции Любинского района поступило сообщение о массовом ДТП.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что в районе 565-го километра автодороги Тюмень – Омск, в народе именуемой «трассой смерти», столкнулись два большегруза и легковой автомобиль с последующим их возгоранием.

Судя по снимкам с места аварии, от легковушки мало что осталось. Серьезно пострадали и фуры.

В результате ДТП, по предварительным данным, пять человек, среди них и ребенок, погибли, еще трое пострадали. Личности всех участников столкновения в настоящее время устанавливаются. По данному факту полицией проводится проверка.