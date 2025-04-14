Мощный поток кипятка затопил улицу Волочаевскую.
В субботу вечером, 12 апреля, на ул. Волочаевской, 15, произошла авария на трубопроводе. Сообщение появилось в паблике «Инцидент Омск».
Судя по видео, горячая вода мощным потоком хлынула на дорогу. ЧП прокомментировала администрация города Омска, сообщив, что произошло повреждение подземного трубопровода.
– Сразу после получения информации аварийная бригада «Тепловой компании» оперативно выехала на место для обследования. По результатам проверки было принято решение вывести трубопровод из эксплуатации, – отметили в мэрии.
Трубопровод удалось починить, при этом сняв асфальт и бордюры с улицы, отремонтированной по нацпроекту в прошлом году. Сегодня, в понедельник, 14 апреля, идут работы по ликвидации последствий. Проехать по улице сейчас – большая проблема, автолюбителям советуют искать объездные пути.