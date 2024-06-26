Омск-Информ
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·Происшествия

О погибших не сообщается. Информация о пострадавших разнится.

В Республике Коми сошли с рельсов 9 вагонов пассажирского поезда Воркута-Новороссийск. По данным телеграм-канала Mash, это произошло через 10 минут после отправления со станции Инта. В районе происшествия размыло водой. Медики выехали к месту происшествия, но не могут добраться из-за бездорожья.

Известно о 10 пострадавших, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В основном, это легкие ушибы. Информация о пострадавших разнится.  О погибших не сообщается. В западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело.

·Происшествия

О погибших не сообщается. Информация о пострадавших разнится.

В Республике Коми сошли с рельсов 9 вагонов пассажирского поезда Воркута-Новороссийск. По данным телеграм-канала Mash, это произошло через 10 минут после отправления со станции Инта. В районе происшествия размыло водой. Медики выехали к месту происшествия, но не могут добраться из-за бездорожья.

Известно о 10 пострадавших, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В основном, это легкие ушибы. Информация о пострадавших разнится.  О погибших не сообщается. В западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело.