Многочисленные ЧП на сетях спровоцировало несколько неблагоприятных факторов, в том числе и погодный.

Нынешним летом аварии на водных и канализационных сетях приняли массовый характер. Так, в микрорайоне на улице Пригородной образовалось настоящее зловонное озеро, которое теперь никогда не сохнет.

Исполнительный директор регионального центра Омской области НП «ЖКХ Контроль» Мария Заздравных объяснила это стечением нескольких неблагоприятных факторов.

– Этим летом стечение обстоятельств – сильные дожди, состояние сетей и нехватка рабочего персонала – дали о себе знать, – сказала эксперт «СуперОмску». – Но эта ситуация нарастала последние несколько лет и при погодном катаклизме просто проявилась сильнее. Причины их возникновения самые разные и факторы, влияющие на сроки их устранения, тоже разные – от погодных до человеческих.

Негатив ситуации усиливается тем, что горожане не могут воспользоваться элементарным коммунальным благом, за которое к тому же регулярно платят по квитанциям.

– Возмущение у потребителей вызывают вранье и отсутствие информации. Дополнительное эмоциональное напряжение создает необходимость и осознание, что для решения возникшей проблемы придется менять свои планы или привычный уклад жизни, чтобы удовлетворить свои бытовые потребности (принять душ или помыть посуду) или защитить свое имущество от ущерба (при затоплении канализационными стоками помещения или территории, – добавила Заздравных.

Объективно же причиной аварий является сильная изношенность городских сетей. Как явствует из доклада прокуратуры Омской области, тепловые сети изношены на 63 %, сети водоснабжения – на 75,2 %, водоотведения, то есть канализация, – на 79,1 %.