Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Жители Русской Поляны больше суток обделены жизненно необходимым ресурсом из-за трех порывов водопровода.

Прокуратура Русско-Полянского района Омской области отреагировала на инцидент с аварией на водопроводе. Как ранее сообщалось, из-за трех порывов водопроводных сетей вчера поселок остался без воды. Приостановлена работа двух водозаборных скважин, обеспечивающих водой более 3 тысяч жителей, а также социальные объекты.

Сейчас ООО «Русводоканал» устраняет порывы, для жителей работает автоцистерна с питьевой водой и работающие колонки, маломобильным русско-полянцам воду подвозят. На место аварии выехал прокурор района Александр Ступник для оценки ситуации. Он готов применить методы прокурорского реагирования в отношении водоснабжающей организации и собственника водопроводных сетей.

·Общество

Жители Русской Поляны больше суток обделены жизненно необходимым ресурсом из-за трех порывов водопровода.

Прокуратура Русско-Полянского района Омской области отреагировала на инцидент с аварией на водопроводе. Как ранее сообщалось, из-за трех порывов водопроводных сетей вчера поселок остался без воды. Приостановлена работа двух водозаборных скважин, обеспечивающих водой более 3 тысяч жителей, а также социальные объекты.

Сейчас ООО «Русводоканал» устраняет порывы, для жителей работает автоцистерна с питьевой водой и работающие колонки, маломобильным русско-полянцам воду подвозят. На место аварии выехал прокурор района Александр Ступник для оценки ситуации. Он готов применить методы прокурорского реагирования в отношении водоснабжающей организации и собственника водопроводных сетей.