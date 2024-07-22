Омск-Информ
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·Происшествия

До завтрашнего вечера воды не предвидится - лопнул трубопровод. 

В рабочем поселке Русская Поляна случилось коммунальное ЧП. В администрации сообщили, что из-за порыва трубопровода прекратилось водоснабжение. 

Воды не будет до 18 часов завтрашнего дня.

До 22 часов возле Дома детского творчества организовали подвоз воды. Работы по устранению порыва ведутся. 

·Происшествия

До завтрашнего вечера воды не предвидится - лопнул трубопровод. 

В рабочем поселке Русская Поляна случилось коммунальное ЧП. В администрации сообщили, что из-за порыва трубопровода прекратилось водоснабжение. 

Воды не будет до 18 часов завтрашнего дня.

До 22 часов возле Дома детского творчества организовали подвоз воды. Работы по устранению порыва ведутся. 