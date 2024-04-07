Во всех рейсах срабатывала система столкновения с землей. На этом совпадения не заканчивались.

Во всех рейсах срабатывала система столкновения с землей. На этом совпадения не заканчивались.

В субботу, 6 апреля, в 2:58 экипаж самолета Airbus-320 авиакомпании «Аэрофлот», летевшего из московского аэропорта Шереметьево в Омск, доложил о срабатывании системы столкновения с землей. По данным Telegram-канала Aviaincident, рейс в это время совершал полет над Самарой. При этом никаких корректив в маршрут вносить не пришлось: судно благополучно приземлилось в 6:41 утра в омском аэропорту.

Самое интересное, что утром 5 апреля с такими же неполадками столкнулись экипажи еще двух самолетов, следовавших из Москвы в Омск. В 6 часов 38 минут местного времени экипаж «Аэробуса А320» авиакомпании «Аэрофлот» доложил о срабатывании системы столкновения с землей. А через 4 минуты о такой же проблеме доложил экипаж «Боинга-738» авиакомпании «Сибирь». Оба лайнера также пролетали в этот момент над Самарской областью. Получается, все рейсы сталкивались с неполадками в одной и той же географической локации.