С разницей в 4 минуты экипажи самолетов двух авиакомпаний доложил о срабатывании системы предупреждения столкновения с землей. Оба ЧП произошли над Самарской областью.

С разницей в 4 минуты экипажи самолетов двух авиакомпаний доложил о срабатывании системы предупреждения столкновения с землей. Оба ЧП произошли над Самарской областью.

Сегодня сразу у двух самолетов, летевших из Омска в разные аэропорты Москвы, возникли неполадки. Оба лайнера летели в это время над Самарской областью.

В 6 часов 38 минут местного времени экипаж «Аэробуса А320» авиакомпании «Аэрофлот» доложил о срабатывании системы столкновения с землей. А через 4 минуты о такой же проблеме доложил экипаж «Боинга-738» авиакомпании «Сибирь», сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Оба самолета продолжили полеты, срочность бедствия не объявлялась.