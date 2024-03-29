Рядом с большим магазином низких цен «Маяк» в Нефтяниках вышли из строя канализационные колодцы. Торговый зал и коридоры затопило талой водой.

Рядом с большим магазином низких цен «Маяк» в Нефтяниках вышли из строя канализационные колодцы. Торговый зал и коридоры затопило талой водой.

Вчера, 28 марта, посетители гипермаркета низких цен «Маяк» в Нефтяниках на проспекте Мира наблюдали одну и ту же картину. Весь торговый зал и коридор в магазине затопило водой. Покупатели вынуждены были буквально плыть сначала в сторону полок с товарами, а потом обратно, к выходу.

И все бы ничего, но нюанс гипермаркета заключается в том, что некоторые товары располагаются не на полках, а в картонных коробках практически на полу. Это обстоятельство, по замыслу руководства таких магазинов, позволяет держать низкий ценник. Теоретически хлынувшая в торговый зал вода могла бы испортить товары, но, похоже, все более-менее обошлось.

Персонал «Маяка» не стал комментировать ситуацию «Омск-информу». Сотрудники в конце рабочего дня пытались обесточить бытовые помещения, явно опасаясь короткого замыкания.

- Ну вот, затопило нас, - пояснила кассир гипермаркета, не вдаваясь в подробности.

Очевидно, что потоп связан с переполненнымы канализационнымы колодцами возле «Маяка».