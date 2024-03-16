Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, у одного из большегрузов могло разорваться колесо. Погибли все водители.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, у одного из большегрузов могло разорваться колесо. Погибли все водители.

Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», по факту дорожно-транспортного происшествия. Ранее сообщалось, что в жуткой аварии погибли шесть человек, в том числе ребенок, еще трое с травмами госпитализированы.

Силовики рассказали новые шокирующие подробности ДТП. По предварительным данным, сегодня около 13 часов на 565-м километре трассы Тюмень – Омск водитель большегрузного автомобиля «Даф» выехал на встречную полосу движения из-за возможного разрыва переднего колеса. Затем он столкнулся с другим большегрузным автомобилем Sitrak и микроавтобусом «Тойота», перевозившим шестерых пассажиров, предварительно, из города Тюкалинска в город Омск. В результате автомобили загорелись.

В итоге погибли водители всех транспортных средств и трое пассажиров микроавтобуса, в том числе ребенок. Еще трое пассажиров с ожогами и травмами, в том числе 15-летний подросток, госпитализированы. Следователи работают на месте происшествия, выясняя детали трагедии.