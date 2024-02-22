Полковник Вадим Болотов дорабатывает заместителем министра внутренних дел по Республике Алтай. В Омске он начнет трудиться с понедельника.

Полковник Вадим Болотов дорабатывает заместителем министра внутренних дел по Республике Алтай. В Омске он начнет трудиться с понедельника.

Стала известна фамилия нового начальника УМВД России по Омской области. По данным инсайдера «Омск-информа», с понедельника, 26 февраля, к работе в должности временно исполняющего обязанности главы управления приступит полковник полиции Вадим Болотов.

– Новый руководитель омской полиции едет в Омск. С понедельника он начнет работу, пока в должности временно исполняющего обязанности начальника, – пояснил анонимный источник «Омск-информа».

По закону утверждает начальников региональных управлений МВД президент Владимир Путин.

Сейчас полковник значится заместителем министра внутренних дел по Республике Алтай. На этом посту он с 30 апреля 2020 года. Вадим Болотов сделал карьеру в полиции Республики Алтай, начав с работы оперативником.

Напомним, что прежний начальник УМВД России по Омской области Вячеслав Крючков стал временно исполняющим обязанности главы МВД по Кабардино-Балкарской республике. С 15 февраля нынешнего года временно исполняющим обязанности начальника УМВД по Омской области является Алексей Шелков.