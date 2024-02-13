Омск-Информ
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·Общество

Генерал-майора Вячеслава Крючкова прочат на более высокую должность.
В областной полиции вскоре сменится руководитель. Как сообщает «СуперОмск», нынешнего начальника УМВД России по Омской области генерал-майора полиции Вячеслава Крючкова решили повысить.
Сегодня Крючков работает в должности главы полиции региона последний день. Кто будет его преемником, пока неизвестно.
Напомним, Крючков назначен начальником полиции в регионе в 2020 году. В 2021 году ему присвоили специальное звание генерал-майора полиции.
1875
·Общество

Генерал-майора Вячеслава Крючкова прочат на более высокую должность.
В областной полиции вскоре сменится руководитель. Как сообщает «СуперОмск», нынешнего начальника УМВД России по Омской области генерал-майора полиции Вячеслава Крючкова решили повысить.
Сегодня Крючков работает в должности главы полиции региона последний день. Кто будет его преемником, пока неизвестно.
Напомним, Крючков назначен начальником полиции в регионе в 2020 году. В 2021 году ему присвоили специальное звание генерал-майора полиции.
1875