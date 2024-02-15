Руководить полицейскими будет один из заместителей бывшего начальника областного УМВД Вячеслава Крючкова.
Временно исполняющим обязанности начальника УМВД по Омской области стал Алексей Шелков. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
Несколько дней назад РИА «Омск-информ» сообщало о том, что именно Шелков станет временным начальником регионального управления.
До этого Алексей Шелков три года был одним из заместителей бывшего руководителя областного УМВД Вячеслава Крючкова.
Отметим, что Шелков имеет два высших образования: он окончил Русский институт управления по специальности «юриспруденция» и Академию Управления МВД России по специальности «государственное и муниципальное управление».
Напомним, что место главы УМВД по Омской области стало вакантно на этой неделе, когда должность покинул Вячеслав Крючков. Предполагается, что он возглавит МВД по Кабардино-Балкарской республике. Интересно, что на сайте УМВД России по Омской области Вячеслав Крючков до сих пор значится руководителем ведомства.