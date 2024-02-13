По некоторой информации, генерал-майор Вячеслав Крючков возглавит министерство внутренних дел Кабардино-Балкарии.

По некоторой информации, генерал-майор Вячеслав Крючков возглавит министерство внутренних дел Кабардино-Балкарии.

Стало известно о новом месте работы генерал-майора, главы УМВД по Омской области Вячеслава Крючкова. Сегодня у него последний день работы в этой должности. Как уточнил «Омск-информу» осведомленный источник в силовых структурах, Крючков возглавит одно из министерств в Кабардино-Балкарской республике.

– Вячеслав Крючков приехал в Омск из Нальчика. Туда и вернется работать. В качестве высокопоставленного чиновника, – пояснил осведомленный собеседник.

Другой источник сообщил, что Крючков возглавит министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской республике пока в качестве временно исполняющего обязанности руководителя.

Интересно, что с 2006 по 2010 год МВД Кабардино-Балкарии возглавлял Юрий Томчак, который позже стал начальником УВД Омской области. Именно он в 2012 году пригласил в Омск из Нальчика Вячеслава Крючкова на должность своего заместителя. Получается, что теперь Крючков займет еще одну должность, которую когда-то занимал Томчак.

Пока исполнять обязанности начальника УМВД России по Омской области будет Алексей Шелков, который последние 3 года был заместителем Вячеслава Крючкова.