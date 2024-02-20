Оказалось, что храм сгорел из-за короткого замыкания электрообогревателя.

Стало известно, что стало причиной ночного пожара в храме в Марьяновке. Оказалось, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электрообогревателя. Об этом РИА «Омск-информ» рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Сейчас по факту случившегося продолжают проверку. Инцидентом также заинтересовались в областной прокуратуре.

Напомним, ЧП произошло сегодня около полуночи. Возгорание полностью ликвидировали лишь сегодня, 20 февраля, утром.