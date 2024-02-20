Омск-Информ
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·Происшествия

Огонь был полностью погашен в 6:10.

Как сообщало РИА «Омск-информ», в Марьяновке поздним вечером загорелся строящийся храм.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в 1:14 пожар локализовали на площади 330 кв. м, открытое горение пожарные погасили в 1:43.

Полностью с пожаром сотрудники справились в 6:10.

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·Происшествия

Огонь был полностью погашен в 6:10.

Как сообщало РИА «Омск-информ», в Марьяновке поздним вечером загорелся строящийся храм.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в 1:14 пожар локализовали на площади 330 кв. м, открытое горение пожарные погасили в 1:43.

Полностью с пожаром сотрудники справились в 6:10.

1576