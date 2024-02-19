Омск-Информ
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·Происшествия

Строение полностью охвачено огнем. На месте работаю спасатели.

В райцентре Марьяновка на улице Победы менее часа назад загорелся строящийся храм.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, сообщение о пожаре поступило в 23 часа 43 минуты. Когда спасатели прибыли на место ЧП, храм размером 11 на 12 метров был полностью объят пламенем. Существовала угроза перехода огня на рядом стоящее здание.

К тушению пожара привлечены 8 пожарных и 4 единицы техники. По предварительной информации, обошлось без погибших и потрадавших. Что стало причиной пожара, поа не сообщается.

·Происшествия

Строение полностью охвачено огнем. На месте работаю спасатели.

В райцентре Марьяновка на улице Победы менее часа назад загорелся строящийся храм.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, сообщение о пожаре поступило в 23 часа 43 минуты. Когда спасатели прибыли на место ЧП, храм размером 11 на 12 метров был полностью объят пламенем. Существовала угроза перехода огня на рядом стоящее здание.

К тушению пожара привлечены 8 пожарных и 4 единицы техники. По предварительной информации, обошлось без погибших и потрадавших. Что стало причиной пожара, поа не сообщается.