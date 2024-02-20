Омск-Информ
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·Происшествия

Речь идет о сгоревшем храме в Марьяновке. На место происшествия выезжал прокурор района.

Проверочные мероприятия по факту пожара в храме в Марьяновке контролирует прокуратура Марьяновского района. Напомним, возгорание началось вчера вечером. В результате недостроенный храм сгорел полностью.

– В настоящее время ТОНД МЧС России по Марьяновскому району устанавливаются причины возгорания и сумма причиненного ущерба, – сообщает прокуратура Омской области.

На место пожара также выезжал прокурор Марьяновского района Александр Грициков.

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·Происшествия

Речь идет о сгоревшем храме в Марьяновке. На место происшествия выезжал прокурор района.

Проверочные мероприятия по факту пожара в храме в Марьяновке контролирует прокуратура Марьяновского района. Напомним, возгорание началось вчера вечером. В результате недостроенный храм сгорел полностью.

– В настоящее время ТОНД МЧС России по Марьяновскому району устанавливаются причины возгорания и сумма причиненного ущерба, – сообщает прокуратура Омской области.

На место пожара также выезжал прокурор Марьяновского района Александр Грициков.

1034