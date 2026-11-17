Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение Международного союза конькобежцев (ISU) не допускать российских фигуристов к этапу серии Гран-при в Финляндии. Свою позицию она озвучила в комментарии ТАСС.
– Знали, что наши едут за медалями, и не пустили. Неонацизм в полный рост, – заявила Захарова.
Отметим, что на финском этапе Гран-при должны были выступить семь российских спортсменов. В парном катании страну планировали представить три дуэта: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. В мужском одиночном катании заявку на участие подал двукратный чемпион России Евгений Семененко.
Напомним, ранее появились сообщения о взломе сайта Международной федерации хоккея. После того, как премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что российские спортсмены не смогут получить визы для въезда в страну на время чемпионата мира.