Ремонт наспех: чем рискует Омск с ремонтом моста у Телецентра

Сооружение может повторить судьбу других объектов подрядной организации.

Фото: t.me/shelest_sn

Омские власти регулярно сообщают о ремонте моста у Телецентра, длящемся с конца ноября 2024 года. Сотрудники подрядной организации «СтройТраст» сделали одну половину сооружения и перешли на другую. В лютые февральские морозы на переправе начали монтировать систему отвода дождевых и талых вод. По данным городских властей, работы по капитальному ремонту моста общей стоимостью 2,8 млрд рублей не прекращаются даже по ночам.

Фото: Сергей Мельников

Едет губернатор с прокурором

Благостную стройность отчетов нарушило недавнее заявление губернатора Виталия Хоценко, собравшегося в ближайшее время совершить выезд на стройку вместе с прокуратурой.

– Перед подрядчиком стоит задача завершить капитальный ремонт в этом году и сделать это качественно, – подчеркнул Хоценко.

В пресс-службе главы региона «Омск-информу» сообщили, что анонсированный выезд состоится в ближайшее время.

– Выезд запланирован на ближайшее время. Как только это произойдет, сообщим все подробности, – сказала пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Можно предположить, что у властей вызывают опасения сроки сдачи сооружения и качество его реконструкции. Очевидно, что уже имеются знаки приближающегося «ремонта второпях».

Уже завтра, 6 марта, мэрия Омска покажет ремонт переправы. Но будет ли там губернатор, не известно.

Фото: Сергей Мельников

Долги, зарплаты и перенос сроков

Первый тревожный звоночек – омская фирма «А1» трижды пыталась банкротить подрядчика моста, компанию «СтройТраст», из-за долга в 13 млн рублей по договорам аренды. Эта неприятная история с финансовой несостоятельностью отнимает время и ресурсы у исполнителя контракта. Плюс долги – очевидный минус в карму деловой репутации.

Второй момент – невыплата зарплат. В декабре 2025 года и в феврале 2026-го рабочие «СтройТраста» жаловались на задержки. В первом случае строители грозили забастовкой, долги перед ними оперативно закрыли. При этом количество «обделенных» выплатами варьировалось от 60 до 90 человек. Очевидно, конфликт хотели замять. Но в феврале ситуация повторилась. При этом в мэрии (заказчик работ по капитальному ремонту моста) заявили, что с подрядчиком рассчитывались своевременно.

Фото: t.me/shelest_sn

В свою очередь, прокуратура поставила все точки над i. По данным надзорного ведомства, были нарушены трудовые права 441 рабочего «СтройТраста», им была выплачена компенсация на общую сумму 1 млн рублей. Директору компании внесено представление, также рассматривался вопрос о возбуждении в отношении него дела об административном правонарушении. Если срок задолженности перед работниками превысит два месяца – это уже уголовное преследование.

И третий момент – подрядчик дважды сдвигал сроки переноса ремонта моста с одной половины на другую: сначала с августа на ноябрь 2025 года, а потом с ноября на декабрь. Причиной стали дефекты проектировки, вскрывшиеся весной прошлого года. Специалисты бюджетного учреждения «Управление капитального строительства» выявили коррозию ортотропной плиты, в том числе балластного корыта, которая местами достигла 90 %.

Кроме того, понадобилось заново прокладывать тепловую сеть, а это множество дополнительных трудозатрат. Очевидно, что время работает против подрядчика. По состоянию на конец октября прошлого года, переправа была готова лишь на 30 %.

Фото: t.me/shelest_sn

Сдадут вовремя...

Сейчас на объекте делают ливневку. На верхней части переправы ежедневно можно наблюдать бригады из 4–5 рабочих. Вполне вероятно, что большая часть представителей подрядчика сосредоточена внизу сооружения. До окончания работ остались считанные месяцы. Источники «Омск-информа» заявили, что мост сдадут вовремя.

– Сооружение сдадут в указанный срок, в конце ноября. А полностью откроют для движения транспорта еще раньше, – подчеркнул представитель подрядчика, хорошо знакомый с ситуацией.

Фото: t.me/shelest_sn

... а что с надзором?

Сроки завершения ремонтных работ – это одна сторона медали. Есть и другая – строительный надзор. С ним сейчас очевидные проблемы.

– Скорость работ не вызывает опасений, их перенос – обычное дело в строительстве. Думаю, здесь не будет затягивания. Другое дело, что у нас сейчас острый дефицит кадров и недостаток строительного надзора, – говорит известный омский архитектор Лариса Маслова. – Нужны специалисты, которые проконтролируют подрядчика на всех этапах, а после сдачи объекта тщательно выполнят экспертизы. И таких экспертов единицы.

департамент строительства администрации Омска

Может пойти трещинами

В контексте строительного надзора достаточно вспомнить другие объекты «СтройТраста», которые уже через несколько лет после сдачи начали разрушаться. Так, «дорога за миллиард» по улице Крупской на Левобережье покрылась трещинами и колеями. Департамент строительства пытался судиться и заставить подрядчика устранить недочеты, но представители Фемиды встали на сторону компании.

Omskinform.ru

Прошлым летом на отремонтированном Ленинградском мосту выявили 23 замечания. «СтройТраст» должен был устранить их по гарантии, но не стал. Тогда подрядчика оштрафовали на 400 тыс. рублей.

На бульваре Архитекторов межведомственная комиссия обнаружила многочисленные изъяны, которые устраняли несколько месяцев после сдачи объекта. Кроме того, компания заплатила 12,6 млн рублей за просрочку реконструкции.

vk.com

Сама собой напрашивается мысль, что такое же будущее ждет мост у Телецентра, с ремонтом которого сначала тянули, а теперь резко ускорились.

Некачественно сделанный ремонт – это колеи, ямы, ДТП и пробки. А впереди еще реконструкция Комсомольского моста, который планируют начать разбирать после сдачи переправы у Телецентра. По времени эти два события могут «наложиться» друг на друга, и город получит очередной транспортный коллапс.

Подтвердятся ли эти опасения, омичам предстоит уже через год, когда вылезут все недочеты реконструкции моста. В этом случае придется заплатить самым ценным – временем, которое тратится в нескончаемых пробках, и деньгами на ремонт своего авто. А городским властям останется «выбивать» ремонт дорожного полотна по гарантии на мосту за счет подрядчика через суды.

мэрия

Но есть один большой «оберег от халтуры»: сооружение входит в перечень инфраструктурных объектов, которые делают в Омске по поручению президента Владимира Путина. Это обстоятельство делает мост сооружением государственного значения.