На мосту у Телецентра в Омске по ночам строят ливневку

Такое заявление сделал мэр Сергей Шелест.

Фото: t.me/shelest_sn

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что на мосту у Телецентра сделают систему отвода талых и дождевых вод.

Вдоль уже отремонтированной проезжей части сделали специальные трубки, впоследствии они появятся и на второй половине. С их помощью вода станет собираться в лотки, а потом в локально-очистные сооружения или действующий городской коллектор.

Продолжается строительство новой ливневки со стороны Левобережья. Там уже сформирован еще один котлован глубиной восемь метров под дождеприемные и смотровые колодцы и трубопроводы.

Со стороны правого берега планируется отремонтировать старые колодцы и установить новые. Работами захватят спуск с проспекта Мира и подъем на Красный Путь, часть улицы Заозерной. Чтобы не перекрывать мост полностью, строители собираются выходить в ночь и оперативно восстанавливать дорожное покрытие во временном варианте.