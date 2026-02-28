Омская компания упорно желает обанкротить подрядчика ремонта моста у Телецентра

Фирма уже в третий раз объявляет о намерении обратиться с заявлением в арбитражный суд.

Фото: t.me/shelest_sn

ООО «Стройтраст», выступающему подрядчиком капитального ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра в Омске, снова грозит банкротство. О соответствующем намерении объявила омская фирма «А1», занимающаяся продажей и арендой строительной техники. Это уже третья попытка «А1» подать заявление о банкротстве «Стройтраста» в арбитражный суд. Предыдущие две были в 2025 году.

Судя по предыдущим взаимоотношениям сторон, «Стройтраст» может иметь долг перед «А1», который эта фирма пытается вернуть. В прошлом году она, к примеру, трижды направляла иск в арбитражный суд, чтобы взыскать около 13 млн рублей по договорам аренды. Объявление о намерении подать заявление о банкротстве должников – распространенная практика в деловой среде.

Ранее стало известно о долгах «Стройтраста» перед сотрудниками, занятыми на капитальном ремонте моста у Телецентра. При этом в мэрии, которая выступает заказчиком работ, уверяли, что все положенные по контракту средства подрядчику были выплачены.