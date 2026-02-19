Прокуратура подтвердила невыплату зарплаты рабочим на мосту у Телецентра в Омске

Прокуратура Омска подтвердила факт невыплаты зарплаты работникам подрядной организации ООО «СтройТраст», занятых на капитальном ремонте моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Ранее в соцсетях появились жалобы на невыплату зарплаты работникам.
– Факты невыплаты заработной платы нашли свое подтверждение. В целях восстановления прав граждан прокуратура внесла руководителю ООО «Стройтраст» представление. Рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении директора строительной организации, – сообщили в областной прокуратуре.
В декабре 2025 года надзорное ведомство вносило представление директору ООО «СтройТраст» из-за нарушения сроков выплаты зарплаты, окончательного расчета при увольнении, а также оплаты отпусков.
– В результате вмешательства надзорного ведомства трудовые права 441 работника были полностью восстановлены. Всем сотрудникам выплачена компенсация на общую сумму более 1 млн рублей, – отметили в прокуратуре. – Руководитель данной организации был привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы) в виде штрафа, который в настоящее время оплачен.
Несмотря на неоднократные случаи невыплаты зарплаты работникам «СтройТраста», мэрия Омска, как заказчик работ по капитальному ремонту моста у Телецентра, заявляет, что финансовые расчеты с подрядной организацией ведутся своевременно. В связи с этим возникает вопрос: куда уходят бюджетные миллионы?