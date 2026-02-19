Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В мэрии Омска отреагировали задержку зарплаты рабочим на ремонте моста у Телецентра

В начале декабря прошлого года строители уже сталкивались с этой проблемой.

Вчера стало известно о задержках выплат рабочим, задействованным в капитальном ремонте моста 60-летия ВЛКСМ. По словам горожан, причину задержки им не объяснили. 

Как сообщили в мэрии «Омск-информу», финансирование ремонта со стороны заказчика ведется в полном объеме. 

– Капитальный ремонт объекта со стороны заказчика финансируется в полном объеме. С подрядной организацией оперативно рассчитываются в соответствии с предоставленными документами об объемах и качестве выполненных работ, – отметили в администрации. 

Напомним, что в декабре рабочие уже жаловались на задержку зарплат. Тогда проблему решили быстро, выплаты сделали, забастовки не было. После первого инцидента прокуратура начала проверку, чтобы дать правовую оценку действиям работодателя и проверить соблюдение трудового законодательства.

·Общество

В мэрии Омска отреагировали задержку зарплаты рабочим на ремонте моста у Телецентра

В начале декабря прошлого года строители уже сталкивались с этой проблемой.

Вчера стало известно о задержках выплат рабочим, задействованным в капитальном ремонте моста 60-летия ВЛКСМ. По словам горожан, причину задержки им не объяснили. 

Как сообщили в мэрии «Омск-информу», финансирование ремонта со стороны заказчика ведется в полном объеме. 

– Капитальный ремонт объекта со стороны заказчика финансируется в полном объеме. С подрядной организацией оперативно рассчитываются в соответствии с предоставленными документами об объемах и качестве выполненных работ, – отметили в администрации. 

Напомним, что в декабре рабочие уже жаловались на задержку зарплат. Тогда проблему решили быстро, выплаты сделали, забастовки не было. После первого инцидента прокуратура начала проверку, чтобы дать правовую оценку действиям работодателя и проверить соблюдение трудового законодательства.