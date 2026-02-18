Рабочие на мосту у Телецентра в Омске снова жалуются, что сидят без денег

Как долго нет выплат, не уточняется.

"СтройТраст"

В соцсетях вновь появилось сообщение от омичей о задержках зарплат рабочим, которые работают на мосту 60-летия ВЛКСМ. По словам горожан, причину задержки им никто не объяснил.

– На мосту у Телецентра нет выплаты заработной платы, четких комментариев от руководства нет. В ближайшее время рабочие снова остановят работы, пока задолженность перед ними не будет погашена, – сообщает автор поста.

Подрядчик и мэрия пока никак не отреагировали на это сообщение.

Отметим, что в декабре рабочие уже жаловались на задержку зарплат. Тогда проблему удалось решить быстро. Зарплаты выплатили. Никакой забастовки рабочие не устроили.