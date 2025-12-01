Соцсети: рабочие на мосту у Телецентра бастуют из-за задержек зарплат

На работу не выйдут 60 человек.

Сегодня, 1 декабря, рабочие, занимающиеся реконструкцией моста им. 60-летия ВЛКСМ не планируют выходить на работу. Как сообщил в соцсетях один из строителей, причиной забастовки стала задержка зарплат.

Бастовать планируют 90 человек, 60 из которых трудятся на мосту у Телецентра, а 30 других на мосту в Муромцево.

– Рабочие планируют официально не выходить на работу. 60 человек имеют задолженность на мосту у Телецентра, еще 30 человек покинули объект на мосту в Муромцево. Аванс по заработной плате задерживают с 15 ноября, – рассказали в паблике «Омск Live» строители.

Ранее сообщалось, что ремонт моста у Телецентра готов на 30 %. Из-за сложностей, связанных с неучтенными в проекте повреждениями, переход строителей на другую половину затянулся. Работы должны были закончить еще в ноябре, однако сроки перенесли до декабря.

Напомним, что ремонтом моста занимается компания «Стройтраст», которая реконструировала бульвар Архитекторов, ремонтировала Ленинградский мост, строила дорогу по улице Крупской.

Кроме того, «Стройтраст» должен будет реконструировать троллейбусное депо на Ватутина, стоимость ремонта которого возросла.