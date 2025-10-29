Мост у Телецентра в Омске готов на 30 %

При этом через месяц подрядчик планирует взяться за его вторую часть.

Подрядчик выполнил ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске уже на 30 %. Об этом рассказал сегодня в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

– На данном этапе на ремонтируемой части сооружения установлены все четыре новых деформационных шва. Два из них забетонированы, еще два проходят процесс армирования и соединения металлоконструкций с мостом, – рассказал Шелест.

В ноябре компания-подрядчик «СтройТраст» планирует завершить работы на правой стороне моста у Телецентра и перейти на левую. Однако ранее этот срок сдвигали, не исключено, что это произойдет снова.

Напомним, ремонт моста 60-летия ВЛКСМ начался в конце октября 2024 года. Однако закрыли половину моста в ночь с 29 на 30 ноября. Отметим, что дважды в неделю мост перекрывают полностью: с 23:00 субботы до 5:00 воскресенья, а иногда также с 23:00 среды до 5:00 четверга.