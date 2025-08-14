Омск-Информ
·Общество

На этот раз крайний срок – 30 ноября.
Сегодня омская мэрия издала распоряжение об изменении сроков ремонта моста им. 60-летия ВЛКСМ. Перекрытие правой стороны продлили до 30 ноября.
Кроме того, каждую неделю с 00:00 до 05:00 в воскресенье и при необходимости в четверг мост будут перекрывать полностью. Эти ограничения также продлятся до 30 ноября.
Напомним, планировалось, что правую часть моста подрядчик отремонтирует до 30 апреля. Потом срок сдвинули на 15 августа.
Также с весны в Омске полностью перекрывют мост в ночь с субботы на воскресенье, а иногда и со среды на четверг. И тогда, и сейчас это объясняют необходимостью ямочного ремонта и подъема пролетов для замены опорных частей. Ранее сообщалось, что сроки выполнения работ на первой половине моста пришлось переносить из-за неожиданно вскрывшихся дефектов проектировки. 
Андрей Андреев
