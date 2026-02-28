Хоценко анонсировал визит прокуратуры на мост у Телецентра в Омске

Работы по капитальному ремонту объекта должны быть завершены в 2026 году.

Фото: Сергей Мельников

Губернатор Виталий Хоценко анонсировал совместный с прокуратурой выезд на мост имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра в Омске, где сейчас ведутся работы по капитальному ремонту. Глава региона напомнил, что ремонт должен завершиться в текущем году.

– Запланировали совместный с прокуратурой выезд на объект. Перед подрядчиком стоит задача завершить капитальный ремонт в этом году и сделать это качественно, – сказал Хоценко после сегодняшнего заседания областного штаба по координации строительства и капремонта объектов в рамках нацпроектов и госпрограмм.

Капитальный ремонт моста у Телецентра идет в графике, работы выполняются в круглосуточном режиме, сообщили в областном правительстве. На них задействованы 140 человек и 12 единиц техники. Реализация проекта на контроле у строительного штаба и лично губернатора.

Ранее сообщалось, что омская фирма «А1» собирается направить в арбитражный суд заявление о банкротстве компании «СтройТраст», подрядчика капремонта моста у Телецентра.