Колесник заявил о необходимости продолжения акции.
Заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник подвел итоги трех месяцев реализации проекта «Пешеходный Любинский».
Проект, инициатором которого выступила молодежь и получивший поддержку губернатора Виталия Хоценко, начал свою деятельность и уже успел стать популярным среди населения.
Среди значимых событий за этот период Колесник отметил первый парад физкультурников в современной истории региона, зрелищное шоу канатоходцев на высоте 15 метров, запуск известных омских курантов, впервые проведенное объединение празднования Дня Омской области и Дня города Омска, спортивный фестиваль «Штормфест|25», соревнования по бегу и велоспорту, включая знаменитый Сибирский международный марафон, массовые спортивные праздники и фестивали, а также концерт звезды российской эстрады Burito.
Одним из центральных событий стало трехдневное празднование Дня молодежи, которое посетило свыше 280 тыс. человек. Кроме того, была представлена женская волейбольная команда «Омичка», выступающая в Суперлиге, а также выступили десятки молодых талантливых коллективов из различных регионов страны.
Колесник подчеркнул важность проекта для культурной и спортивной жизни региона.
– За 3 месяца активности «Пешеходный Любинский» посетили сотни тысяч омичей и гостей нашего региона. Можно уверенно сказать, что это самый масштабный и креативный проект этого года, который обязательно должен продолжаться, – написал вице-губернатор в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что омские власти думают над тем, чтобы продлить акцию «Пешеходный Любинский» на сентябрь.