Праздничные мероприятия посетили 220 тысяч человек.

Празднование Дня молодежи в Омске побило рекорд по числу участников. По данным организаторов, 29 июня все мероприятия праздника посетили около 220 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Кульминацией стал вечерний концерт на Соборной площади – его увидели свыше 150 тысяч зрителей. На сцене выступили популярные артисты Jony и Егор Крид.

Праздничные события проходили в рамках статуса «Омск – Молодежная столица России», который город получил в этом году. В течение дня в разных локациях работали творческие и образовательные площадки.

Напомним, что в 2023 году музыкальный марафон и фестиваль молодости на Соборной площади собрали более 120 тысяч человек.