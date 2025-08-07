Омск-Информ
Пока дата окончания акции – 31 августа.
Омские власти думают над тем, чтобы продлить акцию «Пешеходный Любинский» на сентябрь. Об этом рассказал глава департамента спорта Евгений Баньковский на сегодняшней пресс-конференции в Омском городском пресс-центре.
Напомним: акцию «Пешеходный Любинский» омские чиновники анонсировали 12 мая. Уже с 16 мая улицу Ленина в городе начали закрывать для автомобилей. Ограничения действуют с 20:00 в пятницу до 20:00 в воскресенье. По вечерам на сцене улицы Ленина проходят концерты.
Ранее предполагалось, что акция продлится до 31 августа.
