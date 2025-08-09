Омск-Информ
·Спорт

Зрители запомнят бесстрашную Татьяну Черемхину по ярко-красному платью.

Сегодня, 9 августа, в рамках празднования Дня физкультурника состоялся фестиваль здорового образа жизни ШТОРМФЕСТ|25. Большинство зрителей запомнят это мероприятие по яркому выступлению канатоходцев на Любинском проспекте.

Мастер спорта по альпинизму, победитель мировых соревнований Владимир Мурзаев и чемпионка России по хайлайну Татьяна Черемхина преодолели дистанцию в 70 метров на высоте 15 метров (это пятиэтажный дом). Бесстрашная Татьяна шла по канату в ярко-красном платье, демонстрируя мастерство балансировки и координации. Зрители встретили ее выступление бурной овацией. Таких трюков в Омске еще не показывали!

