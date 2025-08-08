На улицы выйдут спортсмены, а вечером для горожан выступит группа BURITO.

Омичи отпразднуют День физкультурника в субботу, 9 августа. Впервые в городе в этот день пройдёт спортивный парад - мероприятие, возрождающее традицию советских времен.

Ранее такие парады проводились до 1954 года. В 2024-м традиция получила новую жизнь - в июне аналогичное шествие прошло на ВДНХ в Москве. Теперь спортивный парад впервые увидят и жители Омска.

Колонна начнет движение в 12:30 от аллеи олимпийцев, после чего пройдёт по Юбилейному мосту и Любинскому проспекту. Конечной точкой маршрута станет главная сцена у музея имени Врубеля, где состоится концерт и показательные выступления спортсменов.

В параде примут участие около 1300 человек. Среди них - прославленные спортсмены Омской области и представители известных спортивных клубов, включая баскетбольную команду «Нефтяник-Титан», флорбольную «Сибирь» и гандбольный клуб «Скиф».

Напомним, что 9 августа в Омске пройдёт фестиваль «ШТОРМФЕСТ/25» (0+), а завершится он ярким вечерним концертом группы BURITO.