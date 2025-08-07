Омск будет отмечать День физкультурника с размахом.
В ближайшую субботу, 9 августа, на площадке «Пешеходный Любинский» в Омске пройдет бесплатный концерт музыканта Гарика Burito. Выступление станет завершающим событием фестиваля «ШТОРМФЕСТ/25», посвященного 10-летию школы единоборств «ШТОРМ» и Дню физкультурника.
Фестиваль начнет свою работу в 12:00 и завершится в 22:00. Выступление самого Burito начнется в 21:00. Омичи услышат известные хиты исполнителя, такие как «По волнам», «Мама», «Взлетай» и «Возьми мое сердце».
Помимо музыканта зрители смогут увидеть бои ММА, шоу канатоходцев, поднимающихся на высоту 15 метров, посетить 8-метровый скалодром, поучаствовать в мастер-классах и посетить 10 тематических площадок.