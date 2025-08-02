Теперь каждый день на Любинском будет играть музыка.

Сегодня, 2 августа, в Омске на Любинском проспекте заработали знаменитые куранты. Церемония запуска часов прошла в День города и области на ул. Ленина, 14. Посмотреть на торжественное событие собрались сотни омичей.

Теперь часы на Любинском будут не только показывать время, но и исполнять музыку каждый день ровно в 15:00. Выбрать музыку предложили омичам. Проголосовать за любимую композицию можно в опросе Минкульта Омской области до 15 августа.

Сейчас в голосовании лидирует композиция «Любочка» Алексея Гализдры.

Напомним, что часовая башня на доме по улице Ленина, 14, была построена в 1911 году на здании бывших «Московских торговых рядов». Под куполом размещено техническое помещение, откуда по крутой лестнице можно подняться к часовому механизму. Под ним находится гиревая шахта высотой около 10 метров.