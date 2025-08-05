Состояние здоровья Александра Сороковикова не вызвало никаких опасений у врачей перед стартом. Реанимационная бригада, после того как спортсмену стало плохо, не помогла.

В паблике Сибирского международного марафона появились подробности смерти постоянного участника забегов, 65-летнего Александра Сороковикова. Ранее приводились подробности, что легкоатлет постоянно участвовал в омском марафоне, начиная с 1990 года, правда, с перерывами. Во время забега 2 августа на 10 километров спортсмен потерял сознание. По данным специалистов, он умер от сердечного приступа.

Как выяснилось, медики пытались спасти ветерана омских марафонов, но безуспешно.

– Во время прохождения по трассе после второго километра ему стало плохо. Бригада линейной скорой медицинской помощи, дежурившая на трассе, незамедлительно начала оказывать неотложную помощь, через несколько минут к этому подключились специалисты вызванного реанимобиля. Но, к большому сожалению, спасти бегуна не удалось, – пояснили в администрации марафона.

Уточняется, что Александр Сороковиков был допущен к старту в полном соответствии с Положением о соревнованиях, другие обстоятельства сейчас выясняются.

По некоторым данным, скорая не могла пробиться к спортсмену из-за толпы бегунов, не успевших растянуться по трассе.