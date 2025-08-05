Александр Сороковиков принимал участие в забегах начиная с самого первого в 1990 году.

В паблике Сибирского международного марафона появились детали о погибшем во время забега на 10 километров спортсмене. Ранее сообщалось, что участник соревнований на 2-м километре трассы потерял сознание и впоследствии скончался от сердечного приступа. Им оказался бегун с многолетним стажем 65-летний Александр Сороковиков.

Скончавшийся легкоатлет был опытным спортсменом и постоянным участником марафона в Омске.

–. Александр Сороковиков пробежал более тридцати марафонов SIM, начиная с самого первого в 1990 году. Это горькая и невосполнимая утрата для всего бегового сообщества Омска, – уточнили в паблике Сибирского международного марафона.

О нем вспоминают как о добром и приветливым человеке. Почему профессионального спортсмена не сумели вовремя спасти, большой вопрос.

РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родным и друзьям Александра Сороковикова.