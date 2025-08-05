Омск-Информ
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·Происшествия

У пожилого бегуна не выдержало сердце.
По предварительным данным, участник Сибирского международного марафона в Омске умер от сердечного приступа. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, несчастный случай произошел 2 августа. Около 9:00 на 2-м километре 10-километровой дистанции 65-летний мужчина потерял сознание. Спасти его медикам не удалось.
Отметим, что во время марафона за помощью к медикам всего обратилось 15 человек. На месте помощь оказали 13 омичам, 2 госпитализировали.
1215Андрей Андреев
·Происшествия

У пожилого бегуна не выдержало сердце.
По предварительным данным, участник Сибирского международного марафона в Омске умер от сердечного приступа. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, несчастный случай произошел 2 августа. Около 9:00 на 2-м километре 10-километровой дистанции 65-летний мужчина потерял сознание. Спасти его медикам не удалось.
Отметим, что во время марафона за помощью к медикам всего обратилось 15 человек. На месте помощь оказали 13 омичам, 2 госпитализировали.
1215Андрей Андреев