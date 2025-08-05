Омск-Информ
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·Происшествия

Возрастной спортсмен потерял сознание прямо на трассе.
В День города Омска, 2 августа, во время Сибирского международного марафона произошел несчастный случай. Как сообщает «СуперОмск», скончался один из участников забега.
Около 9:00 на 2-м километре 10-километровой дистанции 65-летний мужчина потерял сознание. Спасти его медикам не удалось. На сайте спортивного мероприятия говорится, что омич стартовал, но сошел с дистанции.
Как сообщили РИА «Омск-информ» в министерстве здравоохранения региона, за время проведения марафона за помощью к медицинским работникам обратились 15 человек. Из них 13 получили помощь на месте, двое были госпитализированы в медицинские учреждения города.
2891Андрей Андреев
·Происшествия

Возрастной спортсмен потерял сознание прямо на трассе.
В День города Омска, 2 августа, во время Сибирского международного марафона произошел несчастный случай. Как сообщает «СуперОмск», скончался один из участников забега.
Около 9:00 на 2-м километре 10-километровой дистанции 65-летний мужчина потерял сознание. Спасти его медикам не удалось. На сайте спортивного мероприятия говорится, что омич стартовал, но сошел с дистанции.
Как сообщили РИА «Омск-информ» в министерстве здравоохранения региона, за время проведения марафона за помощью к медицинским работникам обратились 15 человек. Из них 13 получили помощь на месте, двое были госпитализированы в медицинские учреждения города.
2891Андрей Андреев