Тренер также раскрыл истинные причины расставания с Ридом Буше.

Сегодня после открытой тренировки «Авангарда» главный тренер команды Ги Буше прокомментировал уход Рида Буше и Владимира Ткачева. Он подчеркнул, что клуб делал все возможное, чтобы сохранить лидеров, однако финансовые ограничения не позволили этого сделать.

– Вопросы бюджета не входят в мои обязанности, но я знаю, что клуб пытался удержать ребят до последнего. Стало ясно, что дальше это уже невозможно, – отметил главный тренер.

По его словам, причины расставания не связаны с дисциплиной или отношением игроков к работе. Главным фактором стал потолок зарплат и необходимость балансировать между желаниями клуба и его финансовыми возможностями.

– Насколько мне известно, Буше предлагали контракт. То есть не было такого, что мы не хотели видеть его в команде. Примерно в январе, если я не ошибаюсь, был предложен контракт. Но с его стороны были какие-то раздумья, и все откладывалось, затягивалось. В итоге мы все пришли к тому, что видим сегодня, – добавил Буше.

Напомним, 18 июля «Авангард» расторг контракт с Ткачевым. Уход хоккеиста вызвал широкий отклик среди болельщиков и продолжает активно обсуждаться. Стоит отметить, что в новом сезоне форвард будет выступать за магнитогорский «Металлург».