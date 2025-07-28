Бывшего игрока омской команды приветствуют в Магнитогорске.

Хоккейный клуб «Металлург» официально заявил, что контракт с нападающим Владимиром Ткачевым подписан. Соглашение рассчитано на два года, то есть до конца сезона 2026/2027 гг. Об этом сообщили в телеграм-канале клуба.

29-летний форвард – воспитанник омского хоккея, который начал свою карьеру в «Омских Ястребах». В Континентальной хоккейной лиге играл за петербургский СКА, владивостокский «Адмирал» и уфимский «Салават Юлаев». На протяжении трех последних сезонов форвард представлял «Авангард». В июле клуб расторг с хоккеистом контракт, рассчитанный до конца мая 2030 года.

– Формирование состава – процесс, требующий быстрой реакции и принятия решений, «Кейс Ткачёва» наглядно это показал. Как только мы узнали, что Владимир выходит на рынок свободных агентов, то не стали медлить: мы встретились с Владимиром и его агентом, рассказали про то, каким мы видим «Металлург» в ближайшие сезоны и про роль нападающего в обновлённой команде, – рассказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков. – Техничный и быстрый, Владимир доставил нам немало неприятностей в прошлом плей-офф, наглядно показав весь свой арсенал умений. Теперь он будет не огорчать, а радовать публику Арены «Металлург».

Бирюков отметил, что такой игрок, как Ткачев, усилит любую команду и что в «Металлурге» рады, что им удалось заполучить одного из самых мастеровитых хоккеистов во всей КХЛ.