Постановление пока не вступило в законную силу.
Центральный районный суд Омска взял под стражу 22-летнего уроженца Афганистана М. Мохаммади, обвиняемого в умышленном причинении тяжких повреждений здоровью. Мужчина подозревается в нападении с ножом, произошедшем утром 24 июля близ здания на улице Ленина, 7.
Следствие утверждает, что гражданин Афганистана нанес прохожему удар ножом в брюшную полость, серьезно ранив жертву.
Рассмотрев представленные материалы, судья принял решение заключить его под стражу на два месяца с помещением в следственный изолятор.
Постановление пока не вступило в законную силу.
Напомним, что, по словам очевидцев, преступник агрессивно приставал к девушке. Молодой мужчина вмешался, чтобы ее защитить, после чего между ними возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый ударил ножом защитника. По словам близких, использованный нож имел длину лезвия 12,5 сантиметра, повредив внутренние органы пострадавшего – желудок и кишечник.
Ранее сообщалось, что о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о происшествии.