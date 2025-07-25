Постановление пока не вступило в законную силу.

Центральный районный суд Омска взял под стражу 22-летнего уроженца Афганистана М. Мохаммади, обвиняемого в умышленном причинении тяжких повреждений здоровью. Мужчина подозревается в нападении с ножом, произошедшем утром 24 июля близ здания на улице Ленина, 7.

Следствие утверждает, что гражданин Афганистана нанес прохожему удар ножом в брюшную полость, серьезно ранив жертву.

Рассмотрев представленные материалы, судья принял решение заключить его под стражу на два месяца с помещением в следственный изолятор.

Постановление пока не вступило в законную силу.