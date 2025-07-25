Пока только в изолятор временного содержания.

Вчера ночью, 24 июля, мигрант устроил поножовщину в центре Омска, на улице Ленина. Первым на место происшествия прибыл экипаж ГАИ, который задержал 22-летнего молодого человека. По словам очевидцев, он нанес ножевое ранение 26-летнему омичу, который был госпитализирован.

Установлено, что в ночное время он на улице Ленина настойчиво пытался познакомиться с двумя девушками. Когда прохожий вмешался и встал на защиту девушек, гражданин Азербайджана достал нож и нанес омичу удар.

Орудие преступления изъято и направлено на экспертизу. Следствием возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), максимальное наказание по которой составляет десять лет лишения свободы. Задержанный помещен в изолятор временного содержания до принятия решения о мерах пресечения.