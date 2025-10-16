В Омской области хотят повысить сбор с мигрантов

Патент для мигрантов в Омской области подорожает на 2,5 тыс. рублей.

МВД России по Омской области

Стоимость патента для трудовых мигрантов в Омской области в 2026 году вырастет на 2,5 тыс. руб. Законопроект об индексации ежемесячной выплаты, которую обязаны делать приезжие работники, внесен на рассмотрение в Законодательное собрание Омской области. Об этом сообщает РБК Омск.

Напомним, что жители ряда стран, которые могут приезжать и работать в РФ без виз, должны оформлять патент – так иностранцы выплачивают НДФЛ. Его размер был установлен в 2015 году и составлял тогда 1200 руб., постепенно эта сумма индексировалась, в том числе с учетом регионального коэффициента.

В 2024 году он был равен 5 602 руб., в 2025 году – 6 683 руб., в 2026 году составит 9 158 руб. в месяц.В минэкономразвития отметили, что доходы в бюджет Омской области от применения нового коэффициента составят не менее 240 млн. руб.

Работают мигранты по патенту в основном в строительстве, в общепите, торговле и на СТО.