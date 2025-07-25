Омск-Информ
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·Происшествия

По словам очевидцев, мужчина получил ранение, защищая девушку.
В Следственном комитете России инициировали проверку информации, распространившуюся в социальных сетях, о нападении мигранта на жителя Омска. 
Напомним, что, по словам очевидцев, молодой человек агрессивно приставал к девушке. Второй мужчина вмешался, чтобы ее защитить, после чего между ними возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый ударил ножом защитника.
СК рассматривает возможность передачи расследования дела из ведения полиции в ведение собственных подразделений.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе Следственного управления по Омской области Виталию Батищеву представить доклад о происшествии и принятом надзорным органом решении.
Мария Филимонова
·Происшествия

По словам очевидцев, мужчина получил ранение, защищая девушку.
В Следственном комитете России инициировали проверку информации, распространившуюся в социальных сетях, о нападении мигранта на жителя Омска. 
Напомним, что, по словам очевидцев, молодой человек агрессивно приставал к девушке. Второй мужчина вмешался, чтобы ее защитить, после чего между ними возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый ударил ножом защитника.
СК рассматривает возможность передачи расследования дела из ведения полиции в ведение собственных подразделений.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе Следственного управления по Омской области Виталию Батищеву представить доклад о происшествии и принятом надзорным органом решении.
Мария Филимонова