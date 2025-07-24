Омск-Информ
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·Происшествия

Пострадавший оказался в реанимации. 

Сегодня ночью на улице Ленина в Омске произошел инцидент с ножевым ранением. Об этом сообщили в телеграм-канале «Инцидент Омск».

По словам очевидцев, молодой человек агрессивно приставал к девушке. Второй мужчина вмешался, чтобы ее защитить, после чего между ними возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый ударил ножом защитника.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию.

– Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Он был доставлен в отдел полиции. По данному факту по причинению вреда здоровью возбуждено уголовное дело, – сообщили «Омск-информу» в пресс-службе полиции.

Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента.

1048Алексей Новиков
·Происшествия

Пострадавший оказался в реанимации. 

Сегодня ночью на улице Ленина в Омске произошел инцидент с ножевым ранением. Об этом сообщили в телеграм-канале «Инцидент Омск».

По словам очевидцев, молодой человек агрессивно приставал к девушке. Второй мужчина вмешался, чтобы ее защитить, после чего между ними возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый ударил ножом защитника.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию.

– Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Он был доставлен в отдел полиции. По данному факту по причинению вреда здоровью возбуждено уголовное дело, – сообщили «Омск-информу» в пресс-службе полиции.

Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента.

1048Алексей Новиков