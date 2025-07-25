Мужчина идет на поправку.
Стало известно состояние 26-летнего омича, получившего ножевое ранение на улице Ленина. Пострадавший пришел в сознание, его дыхание нормализовалось, и врачи оценивают его состояние как стабильное. Вскоре пациента перевезут из реанимации в обычную палату, сообщает телеграм-канал «Новости | Жесть Омска».
Из рассказов близких известно, что использованный нож имел длину лезвия 12,5 сантиметра, повредив внутренние органы пострадавшего – желудок и кишечник. Накануне пациенту была проведена срочная операция, которая позволила спасти его жизнь. Родные мужчины сообщают, что он постепенно идет на поправку.
Напомним, что, по словам очевидцев, преступник агрессивно приставал к девушке. Молодой мужчина вмешался, чтобы ее защитить, после чего между ними возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый ударил ножом защитника.
Ранее сообщалось, что устроившего поножовщину мигранта отправили за решетку. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о происшествии.